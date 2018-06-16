فوده يتابع تنفيذ قرار زيادة أسعار المحروقات من مركز العمليات بالديوان العام

تابع اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، صباح اليوم السبت قرار تنفيذ زيادة أسعار المحروقات مع السيد رئيس الوزراء بالفيديو كونفرانس بمركز العمليات.





كما عقد فوده اجتماعا طارئا برئاسته وحضور اللواء نادر عشماوي، السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء، ومدير إدارة المرور بالمحافظة، ومدير إدارة المواقف، ومدير عام مديرية التموين وذلك لتحديد التعريفة الداخلية للمدن وبين المحافظة والمحافظات الاخري بعد زيادة أسعار المحروقات حيث تم تحديد تعريفة الأجرة للسيارات التاكسي العداد والعاملة بمدينة شرم الشيخ وباقي مدن المحافظة وتحديد تعريفة الأجرة السرفيس الداخلي للمدن طبقا لخطوط السير.





وشدد المحافظ بضرورة إظهار التعريفة الجديد علي لافتات بجميع المواقف وداخل السيارات وزيادة حملات التموين والحملات المرورية لضبط السوق وعدم المخالفة وتوفير اسطوانات الغاز والوقود للاهالي وزائري المحافظة بجميع المحطات والمستودعات علي ارض جنوب سيناء.



