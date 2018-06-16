"القليوبي": زيادة أسعار المنتجات البترولية خيار صعب لكنه متوقع

قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول، إن قرار زيادة أسعار المنتجات البترولية تم الإتفاق عليه منذ عام 2014، وتم عرضه على المواطنين وهم يستوعبوا ذلك تمامًا، واصفًا القرار بالخيار الصعب في هذا التوقيت، لكن الأصعب ألا يكون هناك حساب لمشاكل الموازنة العامة للدولة.



وأضاف "القليوبي"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "on live"، اليوم السبت، أن الزيادة كانت متوقعة، وتصب في مصلحة المواطن وسوف ينعكس بشكل مباشر على إيصال الدعم لمستحقيه، وترشيد إستهلاك المواد البترولية وتوفير الطاقة.



وتابع، أنه لابد أن يكون هناك قانون طوارئ لكل من تسول له نفسه التلاعب بالتسعيره الجديدة نتيجة تحريك أسعار البترول، مؤكدًا أن الدولة تستطيع المواطن لكن من تسول له نفسه التلاعب بالأسعار في هذا التوقيت، مشددًا على أن رفع الدعم إلزام للدولة وليس هناك بديل عن برنامج الإصلاح الاقتصادي.

