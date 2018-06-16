وزير المالية لـ "الفجر": رفع أسعار المحروقات "دواء مر لابد منه"

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن زيادة الاسعار العالمية للبترول سبب أساسي في زيادة أسعار المحروقات لتخفيض الدعم الموجه لها بما يسهم فى خفض عجز الموازنة وتوجية دعم اكبر للتعليم والصحة.





وأوضح وزير المالية في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن موازنة العام الماضي احتسبت سعر برميل البترول على 55 دولار فى الوقت الذي كان فيه سعره 40 دولار، أما موازنة هذا العام فوصل السعر التقديري بالموازنة إلى 67 دولار في حين شهدت الأسعار العالمية ارتفاعات متتالية وصلت بسعر البرميل إلى 80 دولار وبالتالى دعم المواد البترولية وصل إلى ارقام قياسية، فكان لابد لنا من وقفة، واخترنا عدم اللجوء إلى القروض الخارجية لذلك كان علينا اتخاذ هذه الخطوة، معلقاً: "ايه رماك على المر اللى أمر منه".