وكيل "تموين البحر الأحمر": تشكيل غرفة عمليات مركزية وتواجد مفتشي التموين بالمحطات

أعلن المهندس ربيع إسماعيل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحر الأحمر، تشكيل غرف عمليات بإدارات التموين المختلف بمدن المحافظة السبع وذلك لمتابعة محطات البنزين ومستودعات البوتاجاز، عقب إعلان تحريك أسعار المحروقات والمواد البترولية.



وأكد "إسماعيل" في تصريحات خاصة "للفجر" أن غرف العمليات لم تتلقى أى شكاوى أو محاضر من محطات البنزين سواء بالامتناع عن البيع أو نقص الكميات الموجودة بالمحطات مؤكدا أن مفتشي التموين متواجدين في محطات الوقود منذ الصباح الباكر.



حيث أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، زيادة أسعار المواد البترولية، اليوم السبت، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحًا، وجاءت الأسعار، بنزين 95 بـ7.75 قرشًا، وبنزين 92 بـ6.75 قرشًا وبنزين 80 بـ5.50 قرش، والسولار 5.50 قرش، وغاز تموين السيارات 2.75 قرش للمتر المكعب.



فيما بلغ سعر اسطوانة الغاز المنزلي 50 جنيهًا، في حين بلغ سعر اسطوانة الغاز للاستهلاك التجاري بـ100 جنيه، بينما بلغت أسعار الكيروسين 5.50 قرش للتر، والمازوت 3500 للطن.

