"البترول" تكشف حجم الدعم المتبقى على اسعار المحروقات بعد الزيادة الأخيرة

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، إن قيمة الدعم الحالي على بنزين فئة 92 يبلغ 1.28 جنيه بنسبة 16% ليتم بيعه بسعر 6.75 جنيه بنسبة 84% من إجمالي الدعم.





وذكرت الوزارة، في تصريحات لها اليوم، السبت، أن قيمة الدعم ببنزين فئة 80 يبلغ 1.64 جنيه بنسبة 23% من الدعم مقابل بيعه بسعر 5.5 جنيه بنسبة 77%.





وأوضحت أن تكلفة بيع لتر السولار تبلغ 5.5 جنيه بنسبة 76% من الدعم ليتم دعمه بـ 2.7 جنيه بنسبة 33%، فيما وصل سعر بيع طن المازوت بـ3500 جنيه بنسبة 43%، ليتم دعمه بـ4658 جنيه بنسبة 57%.





وبلغت قيمة أسطوانة البوتاجاز المنزلي نحو 50 جنيها بنسبة 29% من الدعم، ليتم دعمها بـ 125 جنيها بنسبة 71% من الدعم، مقابل بيع أسطوانة البوتاجاز التجاري بـ100 جنيه بنسبة 67% من الدعم ليتم دعمها بـ 49.4 جنيه.