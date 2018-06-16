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"البترول" تكشف حجم الدعم المتبقى على اسعار المحروقات بعد الزيادة الأخيرة

السبت 16/يونيو/2018 - 02:47 م
البترول تكشف حجم الدعم المتبقى على اسعار المحروقات بعد الزيادة الأخيرة
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الفجر الاقتصادى
 
قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، إن قيمة الدعم الحالي على بنزين فئة 92 يبلغ 1.28 جنيه بنسبة 16% ليتم بيعه بسعر 6.75 جنيه بنسبة 84% من إجمالي الدعم.

وذكرت الوزارة، في تصريحات لها اليوم، السبت، أن قيمة الدعم ببنزين فئة 80 يبلغ 1.64 جنيه بنسبة 23% من الدعم مقابل بيعه بسعر 5.5 جنيه بنسبة 77%.

وأوضحت أن تكلفة بيع لتر السولار تبلغ 5.5 جنيه بنسبة 76% من الدعم ليتم دعمه بـ 2.7 جنيه بنسبة 33%، فيما وصل سعر بيع طن المازوت بـ3500 جنيه بنسبة 43%، ليتم دعمه بـ4658 جنيه بنسبة 57%.

وبلغت قيمة أسطوانة البوتاجاز المنزلي نحو 50 جنيها بنسبة 29% من الدعم، ليتم دعمها بـ 125 جنيها بنسبة 71% من الدعم، مقابل بيع أسطوانة البوتاجاز التجاري بـ100 جنيه بنسبة 67% من الدعم ليتم دعمها بـ 49.4 جنيه.
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