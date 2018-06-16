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وادي دجلة يقترب من موهبة الداخلية

السبت 16/يونيو/2018 - 02:44 م
وادي دجلة يقترب من موهبة الداخلية
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محمد الصو
 
اقترب مسؤولو نادي وادي دجلة برئاسة ماجد سامي، من التعاقد مع ناصر منسي صانع ألعاب الفريق الأول من القدم بنادي الداخلية، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان مسؤولو دجلة، طلبوا الحصول على خدمات اللاعب رسميًا مقابل 7 ملايين جنيهًا للفريق العسكري، بناءًا على طلب جونياس تكساس المدير الفني، بعد مشاهداته لمنسي عبر شرائط الفيديو.

وكان جينيت البلجيكي، قاب قوسين أو أدنى من الحصول على خدمات موهبة الداخلية، خلال الصيف الجاري إلا أن المقابل المادي حال دون ذلك.
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