مايكروسوفت تكشف عن واجهة مستخدم جديدة لتطبيقات "أوفيس" المختلفة

كشفت شركة مايكروسوفت عن واجهة مستخدم جديدة لتطبيقات أوفيس المختلفة، وفقا لما نشره موقع fonearena.





وتأتي هذه الخطوة فى إطار تغييرات الشركة لتصميم تطبيقاتها المختلفة ضمن ما أسمته بـ Fluent Design System، وهو أسلوب بدأت الشركة فى الاعتماد عليه لجعل التطبيقات والبرامج أكثر فعالية وسهولة في الاستخدام وبشكل شبيه لما تفعله جوجل مع تصميم Material Design.





ووفر التغيير الجديد الشريط العلوي الخاص بـ"مايكروسوفت"، إلى واجهة التطبيقات، كما أضافت العديد من الأيقونات المعاد تصميمها بألوان مختلفة إلى واجهة المستخدم، وبالإضافة إلى ذلك.





فإن الشركة أضافت ميزة zero query search التى تعتمد على الذكاء الاصطناعى لمساعدة المستخدمين على البحث بشكل ذكى، ومن المنتظر أن تصل هذه التحديثات نسخة التطبيقات على الويب وعلى سطح المكتب فى ويندوز 10.