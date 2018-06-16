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"عرفات": 5 جنيه سعر سندوتش الفول بعد زيادة أسعار أنابيب البوتجاز

السبت 16/يونيو/2018 - 01:17 م
عرفات: 5 جنيه سعر سندوتش الفول بعد زيادة أسعار أنابيب البوتجاز
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الفجر الاقتصادى
 
قال حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، إن الزيادة الجديدة في أسعار أسطوانة البوتاجاز المنزلية عادلة وأقل من الحد المطلوب، في مقابل تكلفتها الحقيقية على الحكومة.

وأشار عرفات، إلى أن الأزمة في رفع سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية إلى 100 جنيه، أنها ستؤدى اشتعال أسعار المواد الغذائية قائلاً: "ساندوتش الفول هيبقي بـ5 و6 جنيه والناس مش هتلاحق على الدفع".

وقال عرفات، إن التعريفة الشرعية لنقل الأسطوانة من المستودع إلى المنازل  لا تزيد عن 5 جنيهات بمعنى أنه من المفترض وصولها للمستهلك بـ 55 جنيها.

وأضاف أن أي استغلال من قبل التجار في وضع زيادات أكبر، ستكون الحكومة غير مسؤولة عنه، ويستطيع أي مواطن تجنبه بالذهاب إلى المستودع.

وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز للاستخدام التجاري لتصل إلى ١٠٠ جنيه مقابل ٦٠ جنيها.

وقال عرفات على الرغم من أن الزيادات الجديدة لأسعار الوقود معقولة مقارنة بدول العالم، إلا أنها ستكون عبئا جديدا على المواطن.
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