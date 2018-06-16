الأتراك في قطر يصوتون بالانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة





بدأ الناخبون الأتراك المقيمون في قطر، صباح اليوم السبت، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلماتنية والرئاسية التركية المبكرة.





وأفاد مراسل الأناضول بأن مركز الاقتراع في السفارة التركية بالدوحة بدأ في استقبال الناخبين من الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (07:00 ت.غ).





ومن المنتظر استمرار التصويت حتى التاسعة من مساء غد الإثنين (19:00 ت.غ).





وشهد الاقتراع في الساعات الأولى إقبالا كبيرا.





كما يشهد الاقتراع اهتمام وسائل الإعلام القطرية من صحف وقنوات فضائيةن في مقدمتها "الجزيرة".





وقال السفير التركي لدى الدوحة، فكرت أوزر، للأناضول: "يوجد ما يزيد عن ثلاث الآف مواطن تركي مسجلين يحق لهم التصويت في قطر".





وأضاف أوزر أن "السفارة قامت بكافة التسهيلات اللازمة لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم".





وتابع أن "الإقبال الكبير الذي يشهده مركز الاقتراع منذ ساعات الصباح يعكس الوعي الديمقراطي للمواطنين، ويوضح حقيقة مفادها أن السيادة للشعب دون قيد أو شرط".





ومن المقرر أن تتواصل عملية التصويت خارج تركيا حتى 19 يونيو الجاري، وينتظر أن يشارك فيها أكثر من 3 ملايين ناخب، عبر 123 مركزا انتخابيا، في 60 دولة.





وتُجرى الانتخابات داخل تركيا، في 24 يونيو الجاري، ويتنافس في الانتخابات الرئاسية ستة مرشحين، أبرزهم: الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، بينما تتنافس ثمانية أحزاب في الانتخابات البرلمانية.



