تعرف على مواصفات هاتف ZenFone Ares

كشفت شركة أسوس عن هاتفها الجديد ZenFone Ares، في حدث خاص بتايوان، وفقا لما نشره موقع GSM الهندي.





ويمتلك الهاتف الجديد شاشة Super AMOLED بقياس 5.7 بوصة مع نسبة أبعاد قياسية 9:16 ودقة QHD "1440 × 2560"، كما توفر الشاشة تقنية Tru2life لتحسين الرؤية الخارجية.





كما يمتلك الهاتف شرائح معالج Snapdragon 821 المشهورة المزودة بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت وذاكرة تخزين قابلة للتوسيع بسعة 128 جيجا بايت، ويتوافق الجهاز مع تقنية ARCore من Google.





ويضم الهاتف كاميرا خلفية 23 ميجا بيكسل مع عدسة PixelMaster 3.0 عالية الدقة، وبطبيعة الحال، فإن الكاميرا قادرة على تتبع الحركة واستشعار العمق لتلك التأثيرات ثلاثية الأبعاد الرائعة، أما الكاميرا الأمامية فهى بدقة 8 ميجابيكسل.





ومن المثير للاهتمام، أن الجهاز يعمل بنظام Android Nougat ولكن سعة البطارية تصل إلى 3300 مللى أمبير مع دعم Quick Charge 3.0، وهو متاح بسعر 333 دولار.