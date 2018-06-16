"المحامين" تكشف حالات تزوير وتحيلها للنيابة العامة‎

كتشفت لجنة المراجعة بنقابة المحامين، عددا من حالات تزوير وتحايل على ضوابط التجديد للحصول على كارنية المحاماة، دون وجه حق.





وكشف طلعت البدري المشرف العام على أعمال النقابة ورئيس اللجنة، تفاصيل بعض تلك الحالات، موضحا أن المحامي م. أ تقدم بصور رسمية مختومة بشعار الجمهورية لعدة دعاوي منها لعام 2016 وبالاستعلام افادت المحكمة النقابة رسميا بأن الدعوى تتضمن أسماء الخصوم مختلفين عما قدمه من اسماء لصحيفة الدعوى وكذلك اسم المحامي صاحب الدعوى الأصلية، حيث تكرر أيضا في الدعاوى لعامي 2014 و2015 والتي اثبت بالأوراق الرسمية أنها مزورة ومخالفة للواقع والثابت رسميا بجداول المحاكم ان هذه الدعاوى باسماء محامين اخرين الأمر الذي يشكل جناية واستعمل محرر مزور.



