محافظ سوهاج يشكل غرفة عمليات لمتابعة مواقف سيارات الأجرة بعد زيادة الأسعار



وتم تشكيل الغرفة من اللواء عمرو عزمى، السكرتير العام، والمحاسب كمال شلبي السكرتير العام المساعد، والعقيد ياسر شادى، وكيل إدارة المرور، وطلعت الزيات مدير عام الشئون المالية والادارية ومدير إدارة المواقف، ومسؤولي إدارة غرفة الأزمات لمتابعة مدى انضباط محطات الوقود والتزامها بتطبيق الأسعار الجديدة، ومدى التزام سائقي الأجرة داخل المواقف بالتعريفة الحالية لحين تحديد الزيادة الجديدة.



وقد قررت الحكومة زيادة أسعار الوقود، بدءًا من التاسعة صباح اليوم السبت، إذ زاد سعر لتر بنزين 92 ليبلغ 6.75 جنيهات، بدلا من 5، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيهات للتر بدلًا من 3.65، وسعر لتر السولار ليبلغ 5.5 جنيهات بدلًا من 3.65، وارتفع سعر متر الغاز المكعب للسيارات من 2.75 جنيهًا بدلًا من جنيهين.



كما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيهات للتر بدلًا من 6.6 جنيهات، وارتفع سعر اسطوانة البوتاجاز إلى 50 جنيهًا، بدلًا من 30 جنيهًا، ورفعت الحكومة سعر اسطوانة البوتاجاز التجارية لتصل إلى 100 جنيه بدلًا من 60 جنيه.

قرر الدكتور أيمن عبد المنعم، محاف سوهاج، اليوم السبت، تشكيل غرفة إدارة الأزمات بديوان عام الحافظة لمتابعة حركة السير داخل مواقف سيارات الأجرة بعد زيادة أسعار الوقود بعد اقرار مجلس الوزراء الزيادات صباح اليوم.