كشف غموض واقعة سرقة 140 ألف جنيه وعملات أجنبية من داخل شركة بمصر الجديدة

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة غموض واقعة سرقة 140 ألف جنية وعملات اجنبية من داخل شركة بمنطقة مصر الجديدة،وتم أخطار اللواء خالد عبدالعال مدير الأمن بالواقعة.





تلقى المقدم سمير مجدى رئيس مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بلاغا من ماجد ن،45 سنة،رئيس قسم المبيعات بشركة باكتشافه سرقة 140 ألف جنية ، 1000 دولار أمريكي،80 يورو ، 180 درهم امارت من داخل الشركة عمله ولم يتهم أو يشتبه في أحد بإرتكاب الواقعة.





بالانتقال والفحص تبين وجود اثار عنف بأدراج مكتب المجنى عليه وكسر كالون باب الشركة محل الواقعة واستبداله بأخر جديد ،وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكاب الواقعة عصام م، 34 سنة،مندوب بشركة كائنة بذات العقار

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن القليوبية أسفرت عن ضبطه.





وبمواجهته أمام اللواء محمد منصور مدير المباحث ، بالتحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة وقرر انه نظرا لعمله بشركة مساري الكائنة بذات العقار محل الواقعة وعلمه باحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية كبيرة داخل مكتبه فخطط لسرقته وفى سبيل ذلك قام بشراء كالون جديد وتوجه للشركة محل الواقعة وعقب انصراف الموظفين تمكن من كسر كالون الباب واستبداله باخر واستولى على المبالغ المالية وفر هارباً.





تم بإرشاده ضبط كافة المبالغ المالية المستولى عليها بمسكنه ،وباستدعاء المجني عليه اتهمه بالسرقة ،وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق



