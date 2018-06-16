طريقة عمل بيتزا رول

المقادير

- عجينة البيتزا : حسب الرغبة (الجاهزة)

- صلصة البيتزا : كوب (الجاهزة)

- زيتون أسود : نصف كوب (مقطع شرائح)

- سلامي : كوب

- جبن موزاريلا : كوب (مبشور)

- جبنة شيدر : كوب (مبشورة)

- أوريغانو : ملعقة صغيرة

- الزبدة : ملعقتان كبيرتان (مذابة)

طريقة التحضير

1. حمّي الفرن على حرارة 180 درجة مئوية وغلّفي صينية بورق الزبدة.





2. رشي السطح المراد العمل عليه بالطحين، مدّي العجينة بالشكل المربع.





3. إدهني العجينة بصلصة البيتزا الجاهزة، ورشي القليل من الأوريغانو.





4. وزعي الزيتون الأسود، ولحم السلامي، والجبن المنوع المبشور.





5. لفّي العجينة على شكل رول.





6. بإمكانك تقطيع العجينة إلى قطع متوسطة الحجم، ووضعها بصينية الفرن، أو تقطيعها بعد النضوج. وادهني وجهها بالزبدة.





7. أدخلي الصينية إلى الفرن لمدة تتراوح بين 15 و 20 دقيقة، ثم حمري وجهها قليلا، وقطعيها على شكل دوائر وقدميها ساخنة.