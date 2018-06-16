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آبو يشيع جثمان والده من مسجد العباسي ببورسعيد (صور)

السبت 16/يونيو/2018 - 01:04 م
آبو يشيع جثمان والده من مسجد العباسي ببورسعيد (صور)
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جهندا عبد الحليم
 
شيع العشرات جثمان المهندس خالد محمد أبو العينين، والد الفنان محمد أبو العينين، الشهير بأبو، وصاحب أغنية "3 دقات"، ظهر اليوم السبت وذلك بحضور بعض الشخصيات العامة.

وتم تشييع الجثمان من مسجد العباسي ببورسعيد، ودفنه بمقابر العائلة ببورسعيد، على أن يقام العزاء غدًا الأحد.

يذكر أن أبو، حقق نجاحًا كبيرًا للغاية من خلال أغنية "3 دقات"، وشاركته فى غنائها النجمة يسرا، وشارك في تصويرها عدد كبير من النجوم، وتم إطلاقها في الحفل النهائي لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الأولى.
آبو يشيع جثمان والده من مسجد العباسي ببورسعيد (صور)
آبو يشيع جثمان والده من مسجد العباسي ببورسعيد (صور)
آبو يشيع جثمان والده من مسجد العباسي ببورسعيد (صور)
آبو يشيع جثمان والده من مسجد العباسي ببورسعيد (صور)
آبو يشيع جثمان والده من مسجد العباسي ببورسعيد (صور)
آبو يشيع جثمان والده من مسجد العباسي ببورسعيد (صور)
آبو يشيع جثمان والده من مسجد العباسي ببورسعيد (صور)
آبو يشيع جثمان والده من مسجد العباسي ببورسعيد (صور)
آبو يشيع جثمان والده من مسجد العباسي ببورسعيد (صور)
آبو يشيع جثمان والده من مسجد العباسي ببورسعيد (صور)
آبو يشيع جثمان والده من مسجد العباسي ببورسعيد (صور)
آبو يشيع جثمان والده من مسجد العباسي ببورسعيد (صور)
آبو يشيع جثمان والده من مسجد العباسي ببورسعيد (صور)
آبو يشيع جثمان والده من مسجد العباسي ببورسعيد (صور)
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