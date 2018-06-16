معلومات عن الرجل الغامض.. تعرفي عليها

هناك أسرار بسيطة تكمن في شخصية الرجل الغامض نكشفها لكِ في السطور التالية:-





1- أكثر صفة تميز سمات الشخصية لدى الرجل الغامض هي انه قليل الكلام للغاية فلا يقول الأ ما قل ودل وذلك لان الرجل الغامض يرى ان قلة كلامه هي التي تضفي الغموض على شخصيته فالرجل الغامض يملك تلك الشخصية التي لا تستطيع ان تنتزع منها سر او أعتراف وفي الواقع هذه القلة او نستطيع القول الندرة في الكلام تضفي الكثير من الغموض على الشخصية كما أنها تجنب شخصية الرجل الغامض من الوقوع في أخطاء الشخصيات كثيرة الكلام .





2- لدى الرجل الغامض شخصية تتمتع بقوة ملاحظة حادة فمن أهم سمات الشخصية لدى هذا الرجل انه يستطيع ألتقاط ابسط وأدق التفاصيل سواء بعينيه او بأذنيه ولأنه يستمع أكثر من ان يتحدث فنجد ان هذه الشخصية لديها قوة تركيز عالية للغاية تستطيع من خلالها ان تلتقط التفاصيل وتحللها بمنتهى الدقة وهذه الصفة تعتبر من اهم مميزات الشخصية التي يملكلها الرجل الغامض .





3- أذا أجتمعت قوة الملاحظة وقله الكلام في شخصية واحدة فنحن بذلك بصدد الحديث عن شخصية مبدعة وهذه بالفعل احدى سمات الشخصية البارزة لدى الرجل الغامض فهو يتمتع بصفة الأبداع أما في مجال محدد او في عدة مجالات وهذه الصفة تعتبر من الهبات التي تعطيها الشخصية الغامضة للرجل الذي يتمتع بها.





4- الشخصية الغامضة عادة ما تكون شخصية متناقضة بعض الشئ وذلك حتى تستطيع ان تعطي بريق الغموض لصاحبها فمن الطبيعي ان التناقض الموجود في الشخصية يثير حوله التساؤلات وهذا بالضبط ما يريده الرجل الذي يملك الشخصية الغامضة ولذلك نجد ان الرجل الغامض عادة ما يكون رجل متناقض الصفات الى حد ما ونجد ان تصرفاته يشوبها شئ من هذا التناقض ولكن ما يميز شخصية الرجل الغامض في هذه الصفة أنه يستطيع ان يضع حد لهذا التناقض الموجود في شخصيته فالرجل الغامض يخشى ان يزيد تناقضه عن حد وبالتالي يزيد غموضه ويفقد سحره وتأثيره فالرجل الغامض يعلم جيدا ان سحر الشخصية التي يملكها يكمن في قدر الغموض وقدر التناقض المتوازن والغير مبالغ فيه الذي يجعل الناس تنفر منه .



