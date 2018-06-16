ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

سعر الدولار أمام الجنيه فى تعاملات ثانى أيام عيد الفطر المبارك

السبت 16/يونيو/2018 - 01:02 م
سعر الدولار أمام الجنيه فى تعاملات ثانى أيام عيد الفطر المبارك
طباعة
الفجر الاقتصادى
 
استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت، ثانى أيام عيد الفطر المبارك، ليسجل في بنك قناة السويس سعر 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع، وفى بنك القاهرة سعر 17.80 جنيه للشراء و17.90 جنيه للبيع.

وفي بنكي الأهلي ومصر سعر 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية عند 17.80 جنيه للشراء و17.90 جنيه للبيع.

وثبت سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنك كريدي أجريكول عند 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع.
المزيد عن: عيد الفطر المبارك شركات الصرافة سعر الدولار فى السوق السوداء سعر الدولار في السوق سعر الدولار اليوم فى مصر سعر الدولار ثاني ايام العيد ايام العيد الدولار مقابل الجنيه الدولار اليوم الدولار اسعار الدولار اليوم اسعار الدولار اخبار الاقتصاد أسعار العملات dollar price dollar
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
فرنسا
1
x
12:00
0
أستراليا
الأرجنتين
-
x
15:00
-
أيسلندا
بيرو
-
x
18:00
-
الدانمارك
كرواتيا
-
x
21:00
-
نيجيريا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/16/2018 1:50:02 PM