سعر الدولار أمام الجنيه فى تعاملات ثانى أيام عيد الفطر المبارك

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت، ثانى أيام عيد الفطر المبارك، ليسجل في بنك قناة السويس سعر 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع، وفى بنك القاهرة سعر 17.80 جنيه للشراء و17.90 جنيه للبيع.





وفي بنكي الأهلي ومصر سعر 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع، و في بنك الإسكندرية عند 17.80 جنيه للشراء و17.90 جنيه للبيع.





وثبت سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.





وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنك كريدي أجريكول عند 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع.