مشاجرات بين الأهالي والسائقين بسبب زيادة الأجرة في الإسماعيلية

نشبت عدة مشاجرات، اليوم السبت، بين عدد المواطنين وسائقوا سيارات الأجرة بمحافظة الإسماعيلية فى مواقف الخطوط الخارجية والداخلية، وذلك بسبب زيادة أجرة الركوب بنسبة 100%.



حيث رصدت "الفجر" قيام سائقو الأجرة رفع تعريفة الركاب خط الإسماعيلية فايد من 7 إلى 10 جنيهات، ووصلت الأجرة فى مدينة القنطرة من 6 جنيهات الى 9 جنيهات، وخط الإسماعيلية ـ مدينة المستقبل من 75، 2 الي 5 جنيهات، وخط الإسماعيلية ـ أبوصوير من 3 الي 5 جنيهات، والإسماعيلية ـ القصاصين من 6 الي 9 جنيهات، بينما ارتفعت أجرة التاكسي داخل أحياء محافظة الإسماعيلية من 8 الي 12 جنيه، وذلك اثر ذلك قام عدد كبير من السائقين بالإضراب عن العمل مما أدي الى الزحام الشديد بالعديد من المواقف.

وأعلنت وزارة البترول عن الزيادة الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء للمواد البترولية والتي تم العمل بها صباح اليوم، حيث بلغ سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلي بعد الزيادة الجديدة 50 جنيهًا، والتجاري 100 جنيه، كما بلغ بنزين 80 قيمة 5.5 جنيهات، وبنزين 92 بلغ 6.75، وبلغ بنزين 95 قيمة 7.75 للتر، وأما بالنسبة لسعر السولار فبلغ 5.5 جنيهات للتر، والمازوت 3500 جنيه للطن، والكيروسين 5.5 للتر وغاز التموين 3.75 للتر.

