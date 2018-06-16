كيفية اختيار ملابسك وفقًا للون البشرة؟

هناك قواعد أساسية عليك معرفتها عند اختيار الملابس، فيجب عليك أن تعرف لون بشرتك أولًا؛ لكي تختار ما يتناسب معها:-





1- البشرة الفاتحة:

لون شعرك أشقر أو بني، عليك اختيار الملابس ذات الألوان الداكنة مثل الرمادي الداكن، البني، البوردو، الزيتي، الكحلي والكاكي. إن ظلال هذه الألوان تعمل بشكل جيد لأنها تنعكس على لون بشرتك. أما الألوان غير المناسبة، فهي البيضاء والبيج الفاتح، وعليك أن تبتعد تماماً عن ظلال الباستيل أو الألوان الزاهية؛ لأنها لا تروق لبشرتك، وسوف تبدو باهت اللون كأنك شخص مريض.





2- البشرة المتوسطة:

أي لون البشرة الذي يميل إلى السمرة، في حين أن معظم الألوان سوف تتناسب بشكل تام مع لون البشرة المتوسطة، يمكنك التأكد بأن تنظر إلى أفضل ما لديك لاختيار الظلال التي إما أن تكون أكثر إشراقاً أو أكثر قتامة من الوسط. إن الألوان المناسبة لهذه البشرة هي الألوان الفاتحة كالأبيض والبيج والأزرق الفاتح والأرجواني، بدلاً من البنفسجي مثلاً. كما عليك أن تتحاشى الألوان القريبة من لون بشرتك كالخردل والبني والفستقي.





3- البشرة الداكنة:

مثل الكثير من ذوي البشرة المتوسطة، يمكن لذوي البشرة الداكنة ارتداء جميع الألوان الفاتحة، فهي تليق بهم كثيراً. أصحاب البشرة الداكنة أو السمراء يستطعون ارتداء الألوان الزاهية، الهادئة والقوية في آنٍ واحدٍ. أما الألوان التي عليك أن تتجنبها فهي كالبني مثلاً، يجب أن تبتعد كثيراً عنه، فهو يشبه إلى حد كبير ظلال الباستيل التي تبرز البشرة أكثر شحوباً.