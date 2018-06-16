مصطفى شعبان يعود فقيرًا وآيتن عامر تصاب بالجنون في الحلقة الأخيرة من "أيوب"

عرضت قناة "الحياة" الحلقة الأخيرة من مسلسل "أيوب" بطولة مصطفى شعبان وأيتن عامر، وتتلخص في ذهاب "أسماء" إلى مصطفى شعبان وتعترف له بحبها، وتطلب منه مساعدتها في الطلاق من زوجها.





كما تعنف "أسماء" والدتها وشقيقها وتخبرهم بمعاناتها مع زوجها بعدما أجبرت على الزواج منه، في حين يذهب مصطفى شعبان إلى زوج أسماء ويخبره بعدم رغبتها في الاستمرار بالزواج منه، ويطلب منه طلاقها.





تظهر "سماح" أو آيتن عامر وهي داخل مستشفى الأمراض النفسية بعدما أصيبت بالجنون والهوس، وتحمل أوراق تتخيلها أموالا وتتحدث مع شخصيات غير موجودة، وبعد نجاح "أسماء" في الطلاق من زوجها، تطلب منه أن يكشف لها عن مصدر الأموال التي جعلت منه شخصا ثريا.





على صعيد متصل يتراجع مصطفى شعبان عن الاحتفاظ بالأموال المسروقة من البنك، ويعيدها إليهم بعدما يقنعهم أنه وسيط من "باهر"، حتى لا يتعرض للمسألة القانوينة، كما يبيع كل أملاكه ولا يتبقى معه سوى المطبعة الصغيرة.



