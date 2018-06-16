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مفاجأة بشأن قرار زيادة أسعار البنزين

السبت 16/يونيو/2018 - 12:56 م
مفاجأة بشأن قرار زيادة أسعار البنزين
أرشيفية
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الفجر
 
كشف الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، عن مفاجأة، إذ نشرت 4 قرارات للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق، بتحديد سعر بيع بعض المنتجات البترولية، وسعر بيع الغاز السائل بالبوتاجاز، وسعر بيع الطن من المازوت، وسعر بيع المتر المكعب من الغاز الطبيعي المضغوط المستخدم كوقود للسيارات.

تأتي تلك الأسعار وفق الزيادات الجديدة في أسعار المنتجات سابقة الذكر التي أعلنت عنها وزارة البترول صباح اليوم.

وصدرت القرارات في رئاسة مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، قبل إدلاء الدكتور مصطفى مدبولي وحكومته لليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بيوم واحد.

المزيد عن: مصطفى مدبولي قرار زيادة أسعار البنزين شريف اسماعيل الوزراء الحكومة
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