سقوط عاطل عقب سرقته شقة موظف بمنطقة حلوان

سقط فى قبضة رجال مباحث القاهرة عاطل عقب سرقتة شقة موظف بمنطقة حلوان وأحالة اللواء خالد عبدالعال مدير الامن للنيابة العامة للتحقيق.

تعود الواقعة أثناء مرور قوة من وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بقيادة المقدم هانى أبو علم رئيس المباحث وبصحبته القوة المرافقة بمنطقة صلاح سالم وتمكنوا من ضبط صلاح م، 18 سنة،عاطل وبحوزته جهاز كمبيوتر " لاب توب " ، شاحن ،هارد دسك ،5 هواتف محموله ماركات مختلفة.





بمناقشته أمام اللواء محمد منصور مدير مباحث العاصمة عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتهم من داخل مسكن عمرو أ، 25 سنة، موظف بشركة للاتصالات بأسلوب " التسلق "،وباستدعاء المجنى عليه تعرف علي المضبوطات واتهمه بالسرقة وقرر بانه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة.





تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة.



