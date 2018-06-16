القبض على صاحب محل لتصنيعة العطور من مواد مجهولة المصدر بمنطقة الموسكي

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تحت قيادة اللواء محمد منصور مدير مباحث العاصمة من القبض على صاحب محل لتصنيعة العطور من مواد مجهولة المصدر بمنطقة الموسكى.





وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الموسكي مفادها أن ع إ، 28 سنة، صاحب محل عطور كائن بدائرة القسم يقوم بتصنيع وتعبئة العطور باستخدام خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ووضع علامات تجارية عالمية على العطور بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعه .





بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه وعثر داخل المحل على 650 زجاجة عطور فارغة منسوبه لماركات مختلفة ، 1600 زجاجة كحول أبيض بيور يستخدم فى تصنيع العطور ،جركن خل أبيض ، 2 عبوة بداخلهما زيت خاص بالعطور ، مكبس لغلق الزجاجات وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.





وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.



