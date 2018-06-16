بسبب أولوية تحميل الركاب.. "سائق" يقتل شقيقه في الإسكندرية

لقى سائق مصرعه على يد شقيقه، اليوم السبت، بسبب أولوية تحميل الركاب في موقف ميكروباصات في الإسكندرية.



أقدم سائق على قتل شقيقة بالإسكندرية بسبب أولوية تحميل الركاب فى موقف ميكروباصات، حيث تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان الرمل من مستشفى سموحه الجامعى بوصول "م.ا.م" 28 سنة سائق مقيم منطقة المراغى القديمة دائرة قسم ثالث المنتزه، مصاب بجرح طعني نافذ بالجانب الأيسر من الصدروتوفـى.







وبالانتقال والفحص وسؤال شقيقه "س. ا. م" 27 سنة سائق مقيم بذات العنوان، قرر بحدوث مشادة كلاميه بين شقيقه المذكور "م.ع. ح" 23 سنة سائق مقيم شارع محطة السوق – منطقة باكوس دائرة القسم، بسبب أولوية تحميل الركاب بموقف محطة السوق، تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها الأخيرعلى شقيقه بالضرب بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته، محدثًا إصابته التي أودت بحياته.



وأمر اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية بضبط المتهم، وبالفعل تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم، والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بالجريمة، فأخطرت النيابة العامة، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 55512018 إداري قسم ثان الرمل.

