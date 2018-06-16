استوحي مكياج العيد من النجمات (صور)

إذا كنتِ تريدين الحصول على غطلالة مميزة خلال أيام العيد نقدم إليك بعضاً من إطلالات النجمات العالميات لتستوحي منها مكياجك وتسريحة شعرك لتكوني مميزة وأنيقة:-





- آيشواريا راي:

إذا كنت من محبات المكياج القوي وترغبين في طلة مبهرة خلال العيد، اعتمدي إطلالة آيشواريا راي، التي استخدمت فيها ظلال العيون باللون البنفسجي البراق، مع الـ أيلاينر الممتد الى خارج حدود العين، كما اعتمدت أحمر الشفاه الأحمر المات. لكن في مقابل ذلك، اعتمدي تسريحة شعر ناعمة كتسريحة آيشواريا راي، وهي تسريحة الشعر الناعم المنسدل على الظهر، فهي أنيقة وغير متكلفة في آن.





- إيرينا شايك:

المكياج البرونزي أنيق جداً وملائم لإطلالة العيد، لا سيما إذا كنت تمتلكين بشرة حنطية، فليس عليك سوى اعتماد مكياج إيرينا شايك، التي استخدمت فيه ظلال العيون باللون البرونزي، والبلاش من اللون نفسه، أما أحمر الشفاه فاختارته بـ لون النيود الجذاب. كذلك، اعتمدي تسريحة الشعر نفسها، فهي ناعمة جداً وسهلة، إذ يكفي أن تفرقي الغرة الى النصف وتشديها الى الخلف، مع ترك باقي الشعر منسدلاً على ظهرك.





- كيندال جينر:

إذا كنت ترغبين في إطلالة ناعمة وبسيطة وأنيقة في الوقت نفسه، ليس عليك إلا اعتماد إطلالة كيندال جينر لناحية المكياج وتسريحة الشعر، حيث اعتمدت مكياجاً هادئاً جداً، يعتمد على الكحل الأسود الناعم فوق الجفن العلوي وتحت الجفلي السفلي، مع اعتماد الفاونديشين بكمية قليلة جداً والبلاش الوردي، وأحمر الشفاه اللامع باللون النيود. ولناحية الشعر، اعتمدت كيندال تسريحة ذيل الحصان المنخفض، مع فرق الشعر من النصف.





- جيجي حديد:

إذا كنت تميلين الى اعتماد مكياج مميز ولامع خلال العيد، اختاري إطلالة عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد، التي اعتمدت فيها ظلال العيون الذهبية البراقة وتدرّجات البنفسجي، مع أحمر شفاه باللون الوردي. ولمكياج أكثر تميزاً، أضيفي إليه رسمة الدمعة تحت الجفن السفلي. كذلك، اعتمدي تسريحة جيجي حديد نفسها، كونها تسريحة ناعمة وجذابة، إذ يكفي ترك شعرك الناعم منسدلاً على ظهرك مع بعض الخصلات المتطايرة، وفرق الغرة الى النصف وتزيينها بدبوسين مميزين.