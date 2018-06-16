القبض على صاحبي محطتي وقود لبيعهما 10 آلاف لتر بنزين في السوق السوداء بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على صاحبى محطتى وقود لبيعهما 10 الأف لتر بنزين بشبرا والساحل واحالهم اللواء خالد عبد العال مدير الامن للنيابة العامة للتحقيق.





وردت معلومات للواء هانى القاضى مدير إدارة شرطة التموين والتجارة مفادها أن أ ص، 27 سنة،مسئول عن محطة وقود بدائرة قسم شرطة شبرا يقوم بتجميع كميات كبيرة من البنزين المدعم المنصرفة للمحطة عملة والتصرف فيها بالبيع في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم ضبطة وتنبين بيعة 8600 لتر بنزين 92 .

كما تم ضبط ع م ، 33 سنة،مسئول عن محطة مصر للبترول بدائرة قسم شرطة روض الفرج وتبين بيعة 1900 لتر بنزين 92 ،وأمر اللواء محمد مصنور مدير المباحث بتحرير المحضر رقم 3688 لسنة 2018م جنح روض الفرج وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت الحكومة قررت رفع أسعار الوقود صباح اليوم السبت.



