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"الداخلية": إزالة 129 حالة تعد على الأراضي الزراعية ومنافع النيل بـ6 محافظات

السبت 16/يونيو/2018 - 11:43 ص
الداخلية: إزالة 129 حالة تعد على الأراضي الزراعية ومنافع النيل بـ6 محافظات
تعدى على الأراضى الزراعية
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هبه عبدالحفيظ
 
واصلت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن حملاتها فى  تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ونهر النيل ومنافع الرى والصرف ومواجهة التشكيلات العصابية فى مجال الإستيلاء على الأراضى دون وجه حق والعمل على سرعة إستردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون. 

واستهدفت الحملة مديريات أمن (قنا، المنوفية القليوبية، كفرالشيخ، البحيرة، الشرقية) أسفرت عن تنفيذ تنفيذ 129 قرار إزالة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى مواصلة الحملات لتأمين تنفيذ إزالة التعديات المتنوعة.

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