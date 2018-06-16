"الداخلية": إزالة 129 حالة تعد على الأراضي الزراعية ومنافع النيل بـ6 محافظات

واصلت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن حملاتها فى تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ونهر النيل ومنافع الرى والصرف ومواجهة التشكيلات العصابية فى مجال الإستيلاء على الأراضى دون وجه حق والعمل على سرعة إستردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.





واستهدفت الحملة مديريات أمن (قنا، المنوفية القليوبية، كفرالشيخ، البحيرة، الشرقية) أسفرت عن تنفيذ تنفيذ 129 قرار إزالة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى مواصلة الحملات لتأمين تنفيذ إزالة التعديات المتنوعة.



