يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة بث مباشر HD مشاهدة مباراة الارجنتين وايسلندا 16-6-2018 في كأس العالم – كاس العالم 2018، يلا شوت | شاهد مباراة فرنسا وأستراليا | بث مباشر الاسطورة الان، رابط مباراة فرنسا وأستراليا في مواجهة ضمن منافسات نهائيات كأس العالم روسيا 2018، مشاهدة مباراة فرنسا وأستراليا بث مباشر اليوم السبت 16-6-2018 في مواجهة ضمن منافسات نهائيات كأس العالم روسيا 2018، مشاهدة مباراة فرنسا وأستراليا.

رابط الاسطورة مشاهدة مباراة الارجنتين وايسلندا بث مباشر, مشاهدة مباراة الارجنتين ايسلندا Argentina اليوم بث مباشر - كول كورة CoolKora, موعد مباراة الأرجنتين ضد آيسلندا اليوم في كأس العالم والقنوات الناقلة

القنوات الناقلة : بي إن ماكس 1,2 . الملعب : أرينا بالتيكا . المعلقين : يوسف سيف (بي إن ماكس 1) + عصام الشوالي (بي إن ماكس 2) + حسن العيدروس (بي ان 4K) .

موعد المباراة : 4:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 3:00 مساءاً بتوقيت مصر . 4:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . 4:00 مساءاً بتوقيت الأردن. 4:00 مساءاً بتوقيت سوريا . 4:00 مساءاً بتوقيت لبنان . 4:00 مساءاً بتوقيت العراق . 3:00 مساءاً بتوقيت السودان . 4:00 مساءاً بتوقيت اليمن . 3:00 مساءاً بتوقيت ليبيا . 2:00 مساءاً بتوقيت تونس . 2:00 مساءاً بتوقيت الجزائر . 1:00 مساءاً بتوقيت المغرب . 5:00 مساءاً بتوقيت الإمارات. 5:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 4:00 مساءاً بتوقيت الكويت . 4:00 مساءاً بتوقيت قطر. 1:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 4:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 2:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .













