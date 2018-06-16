بث مباشر HD مشاهدة مباراة الارجنتين وايسلندا 16-6-2018 في كأس العالم
السبت 16/يونيو/2018 - 11:31 ص
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القنوات الناقلة : بي إن ماكس 1,2 .
الملعب : أرينا بالتيكا .
المعلقين : يوسف سيف (بي إن ماكس 1) + عصام الشوالي (بي إن ماكس 2) + حسن العيدروس (بي ان 4K) .
موعد المباراة :
4:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
3:00 مساءاً بتوقيت مصر .
4:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
4:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
4:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
4:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
4:00 مساءاً بتوقيت العراق .
3:00 مساءاً بتوقيت السودان .
4:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
3:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
2:00 مساءاً بتوقيت تونس .
2:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
1:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
5:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
5:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
4:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
4:00 مساءاً بتوقيت قطر.
1:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
4:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
2:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
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