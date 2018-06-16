ارتفاع الكولسترول يقلل من فرص حدوث الحمل





بعض الإجراءات تساعد على زيادة فرص الحمل مثل فقدان الوزن، وتنويع الأطعمة، والابتعاد عن التبغ والكحول، والجماع خلال أيام الخصوبة. لكن إذا كنت تتبعين هذه الإجراءات ولا يحدث الحمل ربما يكون أحد الأسباب التالية هي ما يمنع الإخصاب:





النساء اللاتي تعانين من ارتفاع الكولسترول تجدن صعوبة في الحمل بشكل سريع، وإذا كان لدى الزوج نفس المشكلة قد يحتاج الأمر إلى علاج





الأكلات السريعة. الوجبات السريعة المليئة بالدهون ليست مصادر غذائية جيدة أثناء التخطيط للحمل. هناك مغذيات تساعد على الخصوبة مثل الزنك، وحمض الفوليك، وفيتامين ب6، وفيتامين د. لكن أكل البيتزا وسندويشات البرغر يمكن أن يؤثر على هرمونات الخصوبة.





ارتفاع الكولسترول. أشارت دراسة نُشرت في مجلة "الغدد الصمّاء" إلى أن النساء اللاتي تعانين من ارتفاع الكولسترول تجدن صعوبة في الحمل بشكل سريع، وأنه إذا كان لدى الزوج نفس المشكلة قد يحتاج الأمر إلى تدخل علاجي للمساعدة على حدوث الحمل. كذلك إذا كان لدى المرأة مشاكل في القلب تحتاج لرعاية طبية أثناء التخطيط للحمل.





صحة الفم. قالت دراسة نُشرت في مجلة "اللثة" إن النساء اللاتي تعانين من نزيف اللثة والتهابها لديهن مشاكل في حدوث الإخصاب، لأن تدهور صحة الفم يؤثر على التغيرات الهرمونية. لذلك من الأفضل زيارة طبيب الأسنان قبل التخطيط للحمل.





صحة المبايض. إذا كان هناك زوائد لحمية أو أورام ليفية قد يؤثر ذلك على قدرة المبايض على إنتاج البويضات. كذلك قد يسبب أي خلل في وظائف الغدة الدرقية تأثيراً على الهرمونات يؤدي إلى آثار سلبية على عملية التبويض.





الأدوية. مضادات الاكتئاب ومثبتات المزاج تؤدي إلى إفراز الجسم لمواد كيميائية تؤثر على التبويض.

الضوء الاصطناعي. مثل ضوء الهاتف وشاشات الكومبيوتر والأجهزة اللوحية. بحسب دراسة نشرتها مجلة "الخصوبة والعقم" يسبب التعرض للضوء الاصطناعي أثناء الليل أضراراً للقدرة على الحمل. يؤثر هذا الضوء على عملية إنتاج الجسم لهرمون الميلاتونين الذي يسبب النعاس، ويحمي المبيض من الجذور الحرة أثناء الإباضة.



