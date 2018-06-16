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قاديروف: المملكة تستثمر في مشاريع تطوير الزراعة في الشيشان

السبت 16/يونيو/2018 - 11:38 ص
قاديروف: المملكة تستثمر في مشاريع تطوير الزراعة في الشيشان
أرشيفية
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الفجر السعودي
 

صرح رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قاديروف، اليوم السبت، أن المملكة العربية السعودية ستستثمر في مشاريع تطوير الزراعة في الشيشان.

وقال قديروف في اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "فتحت الإمارات فندق خمس نجوم، وأنشأت صندوقًا مشتركًا لتطوير الأعمال الصغيرة والمتوسطة، ويتم بناء جامعة دولية، كما أن المملكة العربية السعودية قدمت وعداً للاستثمار في تطوير الزراعة". وفقاً لبيان الكرملين.

وأشار رئيس الشيشان إلى أن "هناك اتجاه جيد للتنمية" مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

هذا وأعلن الرئيس الشيشاني، رمضان قاديروف، في وقت سابق، أن روسيا والسعودية ستنشآن مجموعة عمل ستعمل على إزالة العوائق الإدارية التي تحدث خلال تنفيذ المشاريع المشتركة.

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