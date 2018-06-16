الدير المحرق يهنئ قيادات أسيوط بعيد الفطر



جاء ذلك خلال زيارة نيافته لديوان عام المحافظة، حيث قدم التهنئة للمهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط وللواء جمال شكر، مدير الأمن ولمفتش الأمن الوطني ووكيل وزارة الأوقاف. رافق نيافته عدد من الآباء رهبان الدير.

هنّأ نيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس السيدة العذراء بجبل قسقام (المحرق) أمس قيادات محافظة أسيوط بعيد الفطر المبارك الذي يحل اليوم.