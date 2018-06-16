رئيس وزراء إثيوبيا يصل الصومال في زيارة رسمية





وصل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي اليوم السبت، مطار مقديشو الدولي، في أول زيارة رسمية إلى الصومال تستغرق يوما واحدا، بحسب مراسل الأناضول.





وكان في استقبال "أبي أحمد" والوفد المرافق له الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، ووزراء ونواب في البرلمان، إلى جانب بعض قادة قوات "أميصوم".





وقد عزفت فرقة الموسيقى العسكرية النشيد الوطني للبلدين.





وتعد هذه الزيارة هي الأولى لرئيس الوزراء الإثيوبي "أبي أحمد" منذ وصوله الحكم في مارس / آذار الماضي.





ومن المتوقع أن يبحث الجانبان خلال الزيارة القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الملف الأمني.





وسبقت زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي تشديدات أمنية، شملت جميع الطرق الرئيسية في العاصمة مقديشو، خاصة الطريق الرئيسي الذي يربط بين المطار والقصر الرئاسي حيث تعقد الاجتماعات بين الجانبين.





جدير بالذكر أن قوات إثيوبية تتواجد في الصومال ضمن بعثة قوات حفظ السلام الإفريقية العاملة في الصومال، لمساعدة حكومة مقديشو في حربها ضد المتمردين.





وأنشأ مجلس الأمن الدولي بعثة "أميصوم" في 19 يناير / كانون الثاني 2007، بقوام يزيد على 20 ألف عسكري، موزعة على دول أوغندا، وإثيوبيا، وبروندي، وكينيا، وجيبوتي.



