"البترول": زيادة أسعار المنتجات البترولية يهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية

قال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن زيادة أسعار المنتجات البترولية يأتي ضمن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي المعلن والذي يطبق على 5 سنوات لمعالجة منظومة البترول المشوهة، معقبًا: "إحنا بنبيع بأقل من سعر التكلفة مما ينتج عنه إستهلاكات غير مشروعة وعدم تحقيق العدالة الاجتماعية حيث أن الدعم لايصل لمستحقيه ومن يستفيد منه هو الفئات الأكثر قدرة على الإنفاق.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية على فضائية "أكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن زيادة الأسعار يهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الدعم لتوجيه لخدمات اخرى كالصحة وغيرها ليستفاد منها غير القادرين.



وتابع أن استمرار منظومة الدعم المشوهة أثر سلبًا على قدرة قطاع البترول على توفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولي.



وشدد على أن هناك تنسيق تام بين الأجهزة ومباحث التموين انتشرت في الأسواق للتصدي لإستغلال البعض لقرار الزيادة والعمل على ضبط السوق، ووزير البترول يقوم بجولة لمتابعة الموقف على الأرض حاليًا.

