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شاهد.. هبوط مرعب لطائرة ركاب في مطار كييف (فيديو)

السبت 16/يونيو/2018 - 11:31 ص
شاهد.. هبوط مرعب لطائرة ركاب في مطار كييف (فيديو)
أرشيفية
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وكالات
 

قام أحد ركاب طائرة تابعة لشركة "Bravo" للطيران، بتصوير لحظات هبوطها غير الناجح في مطار العاصمة الأوكرانية كييف.

وأكد صاحب الفيديو الذي نشرته قناة "تي أس إن" الأوكرانية، أن جميع الركاب على متن الطائرة لحظة هبوطها على المدرج "كانوا يتوقعون الموت".

وأضافت المصادر أن الطائرة التي كانت تقوم الخميس الماضي برحلة من مدينة أنطاليا التركية إلى العاصمة الأوكرانية كييف، انحرفت إلى خارج المدرج أثناء الهبوط.

وكانت على متن الطائرة 169 راكبا، لم يتضرر أي منهم نتيجة لهذا الهبوط المرعب.


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