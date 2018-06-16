مقتل 7 جنود ليبيين في مواجهات مع الجماعات المسلحة وسط البلاد





أعلنت المسؤولة الإعلامية في غرفة عمليات سرت الكبرى، انتصار محمد اليوم السبت، إن سبعة جنود ليبيين قتلوا خلال مواجهات مع الجماعات المسلحة التي اقتحمت العديد من المناطق النفطية وسط البلاد.





وقالت محمد - في تصريحات خاصة لراديو (سوا) الأمريكي اليوم - إن " الطائرات الحربية شنت أمس الجمعة غارات على مواقع الجماعات المسلحة التي سيطرت على عدد من المواقع النفطية وسط ليبيا"، موضحة أن القصف الجوي تسبب في حدوث الكثير من الاضرار في صفوف الجماعات المسلحة.





وأدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وحكومة الوفاق الليبية والبرلمان الهجوم على المناطق النفطية وسط ليبيا.





وكان المكتب الاعلامي لقيادة الجيش الليبي قد اعلن أن اللواء خليفة حفتر يعد خطة لدحر المجموعات المسلحة التي تسللت الي منطقة الهلال النفطي .



