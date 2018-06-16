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وزير النقل: وضع خطة لمواجهة الازدحام بمرفق السكة الحديد خلال العيد

السبت 16/يونيو/2018 - 11:31 ص
وزير النقل: وضع خطة لمواجهة الازدحام بمرفق السكة الحديد خلال العيد
الدكتور هشام عرفات - وزير النقل
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رقية جمال
 
قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن حركة السكك الحديد تكون أكبر خلال أيام العيد، لافتًأ إلى أن هناك خطة تم وضعها لمواجهة الزحام بمرفق السكة الحديد خلال العيد، حيث تتراوح حركة السكة الحديد لضعفين لـ 3 أضعاف الحركة العادية.

وأضاف خلال حواره مع مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أنه تم زيادة علاوات على عربات القطارات وبنفس الأسعار المعتادة للسيطرة على السوق السوداء التى ينتج عن زيادة الطلب على العرض، مشددًا على أنه تم السيطرة بشكل كامل على السوق السوداء بالنسبة لتذاكر القطارات.

وتابع أن القطارات المخصصة للعيد سوف تستمر تعمل حتى السبت المقبل، مؤكدًا أنه تم الاطمئنان والتأكد من سلامة إجراءات الأمن والسلامة فيما يتعلق بالنقل النهرية، معقبًا: "فيما يتعلق بالأمن والسلامة مفيش هزار".
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