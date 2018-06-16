سفير فلسطين بالقاهرة يشكر السيسي لاستمرار فتح معبر رفح

تقدم سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح، بجزيل الشكر والتقدير إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والأجهزة المعنية المصرية، على قرار الاستمرار في فتح معبر رفح البري في الاتجاهين خلال أيام عيد الفطر المبارك، مؤكداً أنها "لفتة كريمة من الشقيقة الكبرى مصر للتعبير عن أسمى مشاعر التضامن مع شعبنا ومساندته في تخفيف معاناته".





جدير بالذكر أن مصر قامت مؤخراً بفتح معبر رفح البري طيلة شهر رمضان المبارك للتخفيف على أبناء الشعب الفلسطيني، وعلاج جرحى العدوان الإسرائيلي على غزة في المستشفيات المصرية.



