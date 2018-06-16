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إسرائيل تهاجم نقطة مراقبة لحماس في غزة

السبت 16/يونيو/2018 - 11:11 ص
إسرائيل تهاجم نقطة مراقبة لحماس في غزة
أرشيفية
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وكالات
 

هاجم الجيش الإسرائيلي، نقطة مراقبة تابعة لحركة حماس فى قطاع غزة بالقرب من منطقة أطلق منها بالونات حارقة ومتفجرات على مدار الساعات الماضية، وفقاً لما ذكره بيان عسكري.

ويعد ذلك الهجوم هو الثاني للجيش الإسرائيلي بالقذائف خلال يوم الجمعة، على القطاع الذي تسيطر عليه حماس. وتمت الدعوة الخميس، إلى إطلاق 5 آلاف من البالونات الحارقة تجاه إسرائيل.

ومنذ 30 مارس الماضي أطلق المتظاهرون الفلسطينيون من غزة مئات من الطائرات الورقية الحارقة والبالونات الحارقة وأيضاً بعض المواد المتفجرة والمولوتوف.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مؤخراً أنه سيتم خصم تكلفة الأضرار التي لحقت ببلاده من الأموال التي تجمعها إسرائيل من الضرائب نيابة عن السلطة الوطنية الفلسطينية، بموجب اتفاقية أوسلو للسلام.

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