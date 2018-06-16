نيافة الأنبا باخوم يهنئ قيادات سوهاج والأطفال الأيتام بمناسبة عيد الفطر (صور)

قدم الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة، التهنئة بعيد الفطر المبارك لمحافظ سوهاج وقياداتها.



جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بنادي ضباط الشرطة بسوهاج والذي قدم خلاله نيافته التهنئة للمحافظ الدكتور أيمن عبد المنعم واللواء عمر عبد العال مدير الأمن والقيادات التنفيذية والشعبية وقيادات الأزهر والأوقاف.



وشارك نيافة الأنبا باخوم خلال اللقاء في تقديم عيدية وهدايا تذكارية لبنات جمعية تحسين الصحة لليتيمات وأطفال ملجأ البنبن.