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تعرف على موقف تذاكر الأتوبيس بعد زيادة أسعار البنزين

السبت 16/يونيو/2018 - 09:57 ص
تعرف على موقف تذاكر الأتوبيس بعد زيادة أسعار البنزين
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الفجر الاقتصادى
 
قال اللواء محمد الشيخ، سكرتير عام محافظة القاهرة، إنه لا نية لرفع أسعار تذاكر أتوبيسات هيئة النقل العام حاليًا، حتى بعد إعلان ارتفاع أسعار المحروقات والبنزين من قبل وزارة البترول، مشيراً إلى أن تلك الخطوة قد تحدث فى وقت لاحق ولكن ليس الآن، وذلك مراعاة للمواطن المصرى وظروفه.
 
كانت هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى، قد حركت أسعار تذاكر الركوب بقيمة 50 قرشا على جميع خطوطها، وذلك بعد تحريك أسعار المحروقات، لتصبح قيمة التعريفة من جنيه إلى جنيه ونصف، ومن 2 جنيه إلى 2 جنيه ونصف.
 
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