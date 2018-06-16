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عاجل.. تكثيف أمني مشدد بمحيط محطات الوقود بعد زيادة أسعار المحروقات

السبت 16/يونيو/2018 - 09:55 ص
عاجل.. تكثيف أمني مشدد بمحيط محطات الوقود بعد زيادة أسعار المحروقات
محطة وقود
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هبة عبد الحفيظ
 
كثفت الأجهزة الأمنية بمحافظتي القاهرة والجيزة، قبل قليل، من انتشارها بمحيط محطات الوقود بعد زيادة أسعار المحروقات.

وقال مصدر أمني، إن الوضع مستقر حتى الآن، ولا يوجد ازدحام كبير على محطات الوقود، وأن القوات منتشرة وجاهزة للتعامل مع أئ طارئ.

وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن هناك انتشارًا لرجال المباحث بكافة مواقف نقل الركاب الرئيسية، لمنع استغلال السائقين الزيادات الأخيرة في أسعار السولار والبنزين لرفع تعريفة الركوب، ولمنع تضرّر الأهالي من تحصيل أجرة أزيد من التعريفة المقرّرة على بعض الخطوط الرئيسية بالمحافظة من خلال سائقي سيارات الأجرة.
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