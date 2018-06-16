واشنطن تفرض عقوبات جديدة على ملياردير إسرائيلي





فرضت وزارة المالية الأمريكية، عقوبات جديدة على 14 شركة مرتبطة برجل الأعمال الإسرائيلي دان هرتلر، استنادا إلى "قانون ماغنيتسكي" الذي أصدره سابقا الكونجرس الأمريكي.





وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "وفقا للبيان في ديسمبر 2017 يعد داني هرتلر رجل أعمال وملياردير دولي جمع ثروته بفضل صفقات فساد مشبوهة بمقدار مئات الملايين من الدولارات في مجال استخراج النفط والثروات الطبيعية في جمهورية الكونغو الديمقراطية".





وأفادت الوزارة بأن الكونغو فقدت بسبب نشاط هرتلر 1.36 مليار دولار من جراء تخفيض أسعار الممتلكات، التي تم بيعها لشركات هرتلر في الخارج.





وأضاف البيان، أن العقوبات الأمريكية ضد هذا الرجل تشمل حاليا 34 شركة وشخصيات يعتقد أنها مرتبطة به.





وتقضي العقوبات بتجميد كل ممتلكات هذه الشركات والشخصيات الموجودة في الأراضي الأمريكية، وكذلك حظر المواطنين الأمريكيين التعاون معها.





ويسمح "قانون ماغنيتسكي" للسلطات الأمريكية بفرض عقوبات على الأشخاص الذين يعتقد أنهم مرتبطون بانتهاكات حقوق الإنسان.





وأصبح ذلك دفعة ثانية من العقوبات المفروضة على هذا الملياردر الإسرائيلي، وفي ديسمبر عام 2017 كانت وزارة المالية الأمريكية قد فرضت عقوبات عليه وعلى الشركات المرتبطة به، ومؤخرا كتبت مجلة "Forbes" أن ثروة هرتلر تبلغ 1.22 مليار دولار.



