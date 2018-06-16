شاهد.. صور أولية لـ"مطار الحديدة" عقب تحريره





بعد أن أعلن المركز الإعلامي للجيش اليمني،صباح السبت، تحرير مطار الحديدة الدولي، قائلاً "إن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة وتحالف دعم الشرعية في اليمن، حررت مطار الحديدة الدولي من قبضة ميليشيات الحوثي"، نشر الجيش اليمني على حسابه الرسمي على فيسبوك صوراً أولية من قلب المطار.





وأتت تلك الصور لتدحض "تلفيقات" ميليشيات الحوثي التي نفت في وقت سابق السيطرة على مطار الحديدة ودخوله من قبل قوات الجيش اليمني والمقاومة.





يشار إلى أن هذا التحرير أتى بعد أن سيطرت القوات اليمنية، مساء الجمعة، على مدخل المطار، ما جعله تحت السيطرة النارية لقوات المقاومة اليمنية المشتركة بإسناد ومشاركة من قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، بينما حوصرت عناصر ميليشيات الحوثي داخل أسوار المطار.





يذكر أن معركة الحديدة انطلقت في 13 يونيو، بهدف تحرير المحافظة التي ترزح تحت سلطة الميليشيات الحوثية.



