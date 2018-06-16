اصطدام مركبين في النيل بدمياط



كما نجحت قوات الإنقاذ البحري من إنقاذ حياة 12 مصطافًا من الموت غرقا في مدينة رأس البر بدمياط.

اصطدمت مركبين ببعضهما البعض في مدينة رأس البر بدمياط، أثناء التحرك في رحلات نيلية للمصطافين، حيث سادت حالة من الذعر لدى مستقلي السفينتين بسبب تحطم بعض أجزاء منهما.وتم إخطار الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بدمياط، وتم إنقاذ مستقلي السفينتين من الغرق وإخراج السفينتين، ومراجعة حمولتهما لبيان اعداد الركاب بهما، وإخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.