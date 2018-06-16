عاجل.. الجيش اليمني يعلن تحرير مطار الحديدة من الحوثيين





أعلن الجيش اليمني، اليوم السبت، عن تحرير مطار مدينة الحديدة الدولي غربي البلاد من مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).





وقال المركز الإعلامي للجيش، في بيان، ‏إن "قوات الجيش، مسنودة بالمقاومة والتحالف العربي، حررت مطار ‎الحديدة الدولي (جنوبي المدينة) من قبضة مليشيات الحوثي".





وأضاف البيان المنشور على حساب المركز في "تويتر"، أن "الفرق الهندسية تباشر تطهير المطار ومحيطه من الألغام والعبوات الناسفة".





وأفاد مراسل الأناضول بأن السيطرة على المطار تعني أن الجيش بات على بعد سبعة كيلومترات من وسط المدينة، التي يسيطر عليها الحوثيون منذ أكتوبر 2014.





ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من الحوثيين بشأن ما أعلنه الجيش اليمني، المسنود من التحالف العربي، بقيادة الجارة السعودية، منذ مارس 2015.





وبإسناد من التحالف العربي، بدأت القوات اليمنية، الأربعاء الماضي، عملية لتحرير مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي على ساحل البحر الأحمر من الحوثيين، المتهمين بتلقي دعم إيراني.





وحذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أمس، من أن القتال في الحديدة سيزيد من معاناة اليمنيين.





ويعتمد حوالي 19 مليون يمني، يشكلون 70 بالمائة من السكان، على المواد الغذائية التجارية والإنسانية الواردة عبر ميناء الحديدة (آخر منفذ بحري للحوثيين)، وفق البرنامج.





ويعاني اليمنيون أوضاعا معيشية وصحية متردية للغاية؛ جراء الحرب الدائرة منذ أكثر من ثلاث سنوات بين القوات الحكومية والمسلحين الحوثيين، الذين يسيطرون على محافظات، منها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.



