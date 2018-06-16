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عاجل.. إنقاذ 12 مصطافا من الغرق وإعادة 7 أطفال تائهين بدمياط

السبت 16/يونيو/2018 - 09:20 ص
عاجل.. إنقاذ 12 مصطافا من الغرق وإعادة 7 أطفال تائهين بدمياط
شاطئ رأس البر - صورة أرشيفية
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هند الشيال
 
نجحت قوات الإنقاذ البحري، من إنقاذ حياة 12 مصطافًا من الموت غرقا في مدينة رأس البر بدمياط.

وكثفت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، من تواجد رجال ومعدات الإنقاذ بشواطئ المدينة، والتى أنقذت المصطافين باستخدام اللانشات السري.

كما أجرت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بدمياط، عمل نقاط تمركز لتجميع الأطفال التائهين، حيث تم تسليم ٧ أطفال تائهين إلى ذويهم.
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