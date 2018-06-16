دي خيا يعلق على خطأه في مباراة البرتغال
السبت 16/يونيو/2018 - 09:17 ص
الفجر الرياضي
علق الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي على خطأه مع الماتادور في مباراة البرتغال بالأمس في كأس العالم 2018 بروسيا.
وارتكب دي خيا خطأ فادحا في مباراة إسبانيا والبرتغال بعد تسديدة كريستيانو
رونالدو التي تعامل معها حارس اليونايتد برعونة لتسكن الشباك الإسبانية في لقاء
انتهى 3-3.
وقال دي خيا في تصريحات لصحيفة ديلي ستار:" تأخرت في تثبيت
ركبتي عند تسديد الكرة لكن لم أقتل أحدا".
أضاف دي خيا :" إنه خطأ يمكن أن
يحدث ، الكرة كانت صعبة، ولدينا مباراة مهمة ضد إيران ، وإذا فزنا بها ، فستكون خطوة
مهمة للتأهل، نحن تعادلنا في النهاية ولم نخسر".
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