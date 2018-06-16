عاجل..تعرف على الزيادة الجديد في أسعار المنتجات البترولية

أفادت فضائية "أكسترا ننيوز"، في نبا عاجل منذ قليل، نقلًا عن وزارة البترول، بأن مجلس الوزراء يقر زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من 9 صباح اليوم.



وأشارت وزارة البترول، إلى أن سعر البنزين 80 هو 5.50 جنيه، وسعر البنزين 92 هو 6.75 جنيه للتر، بينما يبلغ سعر أنبوبة البوتجاز المنزلي هو 50 جنيهًا للإسطوانة.



وأوضح أن تصحيح منظومة دعم البترول للحد من الأثار السلبية الناجمة عن منظومة الدعم، مشيرًا غلى أن دعم المنتجات البترولية خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 517 مليار جنيه، مشددًا على أنه رغم الزيادة الأخيرة في الأسعار إلا أن الدولة مازالت تدعم المنتجات البترولية.

