إيرادات خيالية لفيلم "Deadpool 2" حول العالم
السبت 16/يونيو/2018 - 08:12 ص
حقق فيلم الأكشن والخيال العلمي "Deadpool 2" إيرادات خيالية وصلت إلى 664 مليون دولار أمريكى حول العالم وهو ما يساوي نحو 6 أضعاف ميزانيته والتى قدرت بـ110 ملايين دولار.
فيلم Deadpool 2 من بطولة رايان رينولدز، ومورينا باكارين، وجوش برولينن وتى جاى ميلر، ومن إخراج ديفيد ليتش، وكتابة ريت ريز، وبول ويرنك.
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