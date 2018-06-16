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إيرادات خيالية لفيلم "Deadpool 2" حول العالم

السبت 16/يونيو/2018 - 08:12 ص
إيرادات خيالية لفيلم Deadpool 2 حول العالم
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حقق فيلم الأكشن والخيال العلمي "Deadpool 2" إيرادات خيالية وصلت إلى 664 مليون دولار أمريكى حول العالم وهو ما يساوي نحو 6 أضعاف ميزانيته والتى قدرت بـ110 ملايين دولار.

فيلم Deadpool 2 من بطولة رايان رينولدز، ومورينا باكارين، وجوش برولينن وتى جاى ميلر، ومن إخراج ديفيد ليتش، وكتابة ريت ريز، وبول ويرنك.

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