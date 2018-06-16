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تسريب مشاهد من فيلم "حرب كرموز" لأمير كرارة

السبت 16/يونيو/2018 - 07:56 ص
تسريب مشاهد من فيلم حرب كرموز لأمير كرارة
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تعرض فيلم "حرب كرموز" الذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائي خلال موسم أفلام عيد الفطر لتسريب مشاهد منه.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي، عددًا من تلك المشاهد، التي يظهر خلالها بطل الفيلم أمير كرارة وهو يؤدي التحية العسكرية. 

"حرب كرموز" من بطولة أمير كرارة، النجم العالمي سكوت ادكنز "بويكا"، غادة عبد الرازق، محمود حميدة، مصطفى خاذر، روجينا، محمود حجازي، من تأليف وإنتاج محمد السبكي، سيناريو وحوار وإخراج بيتر ميمي.




تسريب مشاهد من فيلم "حرب كرموز" لأمير كرارة
تسريب مشاهد من فيلم "حرب كرموز" لأمير كرارة
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