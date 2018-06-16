تسريب مشاهد من فيلم "حرب كرموز" لأمير كرارة

تعرض فيلم "حرب كرموز" الذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائي خلال موسم أفلام عيد الفطر لتسريب مشاهد منه.





وتداولت منصات التواصل الاجتماعي، عددًا من تلك المشاهد، التي يظهر خلالها بطل الفيلم أمير كرارة وهو يؤدي التحية العسكرية.



